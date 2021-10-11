В TikTok стало вирусным видео о том, как кошку замуровали в стене. Владелица забыла о животном во время ремонта

В соцсети TikTok стало вирусным видео о том, как во время ремонта в ванной комнате в стене замуровали кошку. Для ее освобождения пришлось сделать дырку.

Об этом пишет Insider.

Видео выложила пользователь с именем giavannaaaa. Оно уже набрало более 8 млн просмотров и почти 900 тысяч лайков.

Автор видео показала новый ремонт в ванной комнате и написала о том, что забыла о кошке, но услышала ее мяуканье за стеной.

После этого в стене сделали дырку, через которую кошка вылезла обратно. В комментариях владелица животного написала, что с июля в ее доме идет ремонт, и раньше эту стену ничего не закрывало. Поэтому кошка сделала там себе небольшое укрытие и часто лежала у стены.