У TikTok стало віральним відео про те, як кішку замурували в стіні. Власниця забула про тварину під час ремонту

У соцмережі TikTok стало віральним відео про те, як під час ремонту у ванній кімнаті в стіні замурували кішку. Для її звільнення довелося зробити дірку.

Про це пише Insider.

Відео виклала користувач із іменем giavannaaaa. Воно вже набрало понад 8 мільйонів переглядів та майже 900 тисяч лайків.

Авторка відео показала новий ремонт у ванній кімнаті та написала про те, що забула про кішку, але почула її нявчання за стіною.

Після цього у стіні зробили дірку, через яку кішка вилізла назад. У коментарях власниця тварини написала, що з липня у її будинку триває ремонт, і раніше цю стіну нічого не закривало. Через це кішка зробила там собі невеличке укриття і часто лежала біля стіни.