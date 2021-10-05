Дом моды Givenchy подвергся критике за колье в форме петли

Французский дом моды Givenchy подвергся критике за то, что на Парижской неделе моды модели носили колье в форме петель. Об этом сообщает BBC.

На показе Givenchy весна-лето 2022, который состоялся 3 октября, три модели были представлены в золотой и серебряной версиях аксессуара-петли.

«Можно было бы подумать, что индустрия научила не носить на шее модели вещи, похожие на петли [...] Действительно заставляет задуматься, как никто этого не заметил, но, к сожалению, история повторяется [как с брендом Burberry в 2019 году]», — написали в Instagram-аккаунте Diet Prada (его ведут наблюдатели за модой). Читатели страницы согласились с мнением о том, что это в определенной степени подталкивание к суициду, и взялись критиковать Givenchy в комментариях: «Я даже не удивлена», «Такое ощущение, что никому не нужный модный дом просто привлекает к себе внимание прессы», «Украшение видели сотни людей до выхода модели на подиум, странно, что никто не подумал о последствиях».

Стоимость изделия неизвестна, поскольку оно еще не поступило в продажу. Сам дом моды пока не прокомментировал негативную реакцию на колье.

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Ожерелье было частью первого личного показа креативного директора Givenchy Мэтью Уильямса. К бренду он присоединился летом 2020 года.

В сфере моды это не первый скандал с петлями: в 2019 году бренд Burberry выпустил худи с петлей. Тогда за это извинялся главный исполнительный директор Burberry Марко Гоббетти: «Это было бездушно, и мы допустили ошибку».

В последние годы индустрия моды неоднократно вызывала споры. Так, например, дом Gucci снял с продажи шерстяной джемпер с высоким горлом в 2019 году, после того как его раскритиковали за то, что он напоминал лицо темнокожего человека. Prada также убрала товары с изображениями, которые напоминали черных обезьян с большими красными губами. В 2016 году дизайнеры Dolce & Gabbana вызвали споры, когда назвали предмет обуви из своей весенне-летней коллекции «сандалиями рабов».