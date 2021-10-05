Будинок моди Givenchy зазнав критики за кольє у формі зашморга

Французький будинок моди Givenchy зазнав критики за те, що на Паризькому тижні моди моделі носили кольє у формі зашморгів. Про це повідомляє BBC.

На показі Givenchy весна-літо 2022, який відбувся 3 жовтня, зо три моделі були представлені в золотій і срібній версіях аксесуара-петлі.

«Можна було б подумати, що індустрія навчила не носити на шиї моделі речі, схожі на петлі [...] Дійсно змушує задуматися, як ніхто цього не помітив, але, на жаль, історія повторюється [як з брендом Burberry у 2019 році]», — написали в Instagram-акаунті Diet Prada (його ведуть спостерігачі за модою). Підписники сторінки погодилися з думкою про те, що це певною мірою заохочення до суїциду, і взялися критикувати Givenchy в коментарях: «Я навіть не здивована», «Таке відчуття, що нікому не потрібний модний будинок просто привертає до себе увагу преси», «Прикрасу бачили сотні людей до виходу моделі на подіум, дивно, що ніхто не подумав про наслідки».

Вартість виробу невідома, оскільки він ще не надійшов у продаж. Сам будинок моди поки не прокоментував негативну реакцію на кольє.

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Намисто було частиною першого особистого показу креативного директора Givenchy Метью Уїльямса. До бренду він приєднався влітку 2020 року.

У сфері моди це не перший скандал із зашморгами: у 2019 році бренд Burberry випустив худі з петлею. Тоді за це вибачався головний виконавчий директор Burberry Марко Гоббетті: «Це було бездушно, і ми припустилися помилки».

В останні роки індустрія моди неодноразово викликала суперечки. Так, наприклад, дім Gucci зняв з продажу вовняний джемпер із високим горлом у 2019 році, після того як його розкритикували за те, що він нагадував обличчя темношкірої людини. Prada також вилучила товари з зображеннями, які нагадували чорних мавп з великими червоними губами. У 2016 році дизайнери Dolce & Gabbana викликали суперечки, коли назвали предмет взуття зі своєї весняно-літньої колекції «сандаліями рабів».