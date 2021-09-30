Во Флориде мужчина поймал крокодила у дома в мусорный бак — соседи сняли это на видео

В США, в штате Флорида мужчина поймал в мусорный бак двухметрового крокодила, который ползал у него в палисаднике. Об этом сообщает The Independent.

Мужчину зовут Юджин Бозза, он ветеран армии США. О крокодиле во дворе ему рассказала дочь, на которую аллигатор шипел из кустов. Мужчина решил взять пустой мусорный бак с крышкой и толкать его в сторону аллигатора, который пятился и шипел. Затем Бозза одним рывком затолкал животное внутрь и закрыл контейнер. Бак с крокодилом мужчина перетащил через дорогу к озеру напротив дома и выпустил его. За всем этим действом наблюдали соседи, аплодировали и снимали на видео.

«Я не знаю, как правильно его ловить. Так что я сделал это по-своему, сработал военный инстинкт — защищать любой ценой», — рассказал мужчина.

Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы Флориды призвала всех, кто оказался в подобной ситуации, позвонить чиновникам или службам, которые могут установить настоящую ловушку для аллигаторов. «Не хватайте мусорный бак», — попросили в комиссии.