Власти одного из штатов в Индии решили бороться со списыванием на профэкзамене и оставили без интернета 25 миллионов человек

В индийском штате Раджастан около 25 миллионов человек в воскресенье остались без интернета, поскольку власти решили таким образом предотвратить мошенничество на экзаменах по трудоустройству более 40 тысяч учителей.

Об этом пишет CNN.

По всему штату открылись тысячи тестовых центров, в которые на автобусах, организованных правительством, съехались претенденты на должности. Опасаясь списывания на экзамене, власти приказали округам штата ввести ограничения интернета, чтобы предотвратить любую утечку информации.

В итоге интернет в штате отсутствовал с 08:00 до 17:00. Отмечается, что для предотвращения мошенничества также использовалось видеонаблюдение во всех центрах тестирования. Кандидатам не разрешалось приносить с собой маски для лица; по прибытии они должны были выбросить свои маски, а затем использовать маски, предоставленные в центре тестирования.

Это не первый раз, когда в Раджастане отключают интернет, чтобы не допустить мошенничества. Подобное произошло в 2018 году во время переаттестации полицейских. Тогда отсутствие доступа к сети привело к остановке банковской и логистической отрасли.