Российский тренер Хохлов подает в суд на Facebook. Соцсеть воспринимает его фамилию как оскорбление

Бывший российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на соцсеть Facebook, потому что она воспринимает его фамилию как оскорбление украинцев.

Об этом пишет издание «Октагон».

Соответствующую информацию журналисты нашли в материалах Солнцевского районного суда Москвы. Хохлов просит суд запретить Facebook осуществлять в отношении него любые действия, а также о компенсации морального вреда.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне многие позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. Они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — рассказал бывший футболист.

Соцсети автоматически воспринимают фамилию Хохлова как презрительное название украинцев, а потому блокируют. Он часто комментирует в СМИ различные футбольные события, а потому попасть в бан рискуют не только люди из окружения Хохлова, но и медиа и болельщики волгоградского «Ротора», который сейчас тренирует Хохлов.

Администрация Facebook начала блокировать слово «хохол» примерно с 2015 года. Публикации с этим словом удаляются как не соответствующие нормам сообщества. Также бывали случаи, когда в соцсети банили слова «кацап» и «москаль».

Хохлов в Украине стал известен в 1999 году, накануне матча между сборными России и Украины. Тогда московская газета «Советский спорт» вышла с передовой статьей с заголовком «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!». Тогда статью активно обсуждали как в Украине, так и в России. Сам Хохлов даже сфотографировался с этим выпуском газеты.

Тогда Украина сыграла с Россией вничью и «не пустила» россиян на Чемпионат Европы 2000 года, но и сама не смогла пробиться, вылетев в стыковых матчах. После игры статью-ответ написала уже украинская газета «Команда» — с заголовком «Пей, Хохлов, конец России».