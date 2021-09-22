Російський тренер Хохлов подає до суду на Facebook. Соцмережа сприймає його прізвище як образу

Колишній російський футболіст і тренер Дмитро Хохлов позивається до соцмережі Facebook, тому що вона сприймає його прізвище як образу українців.

Про це пише видання «Октагон».

Відповідну інформацію журналісти знайшли в матеріалах Сонцевського районного суду Москви. Хохлов просить суд заборонити Facebook здійснювати щодо нього будь-які дії, а також про компенсацію моральної шкоди.

«Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі та знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень. Уперше ми це помітили в кінці цієї весни», — розповів колишній футболіст.

Соцмережі автоматично сприймають прізвище Хохлова як зневажливу назву українців, а тому блокують. Він часто коментує у ЗМІ різні футбольні події, тому в бан можуть потрапити не лише люди з оточення Хохлова, але й медіа та вболівальники волгоградського «Ротора», який наразі тренує Хохлов.

Адміністрація Facebook почала блокувати слово «хохол» приблизно з 2015 року. Публікації з цим словом видаляються як такі, що не відповідають нормам спільноти. Також бували випадки, коли в соцмережі банили за слова «кацап» і «москаль».

Хохлов в Україні став відомий у 1999 році, напередодні матчу між збірними Росії та України. Тоді московська газета «Радянський спорт» вийшла із передовою статтею із заголовком «Бий, Хохлов, тримай, Хлєстов, не пропускай, Філімонов, рятуй Росію!». Тоді цю статтю активно обговорювали як в Україні, так і в Росії. Сам Хохлов навіть сфотографувався з примірником газети.

Тоді Україна зіграла з Росією внічию і «не пустила» росіян на Чемпіонат Європи 2000 року, але й сама не змогла пробитися, вилетівши у стикових матчах. Після гри статтю-відповідь написала вже українська газета «Команда» — із заголовком «Пий, Хохлов, кінець Росії».