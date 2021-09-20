В России оштрафовали журналиста, который снимал на Красной площади акцию в поддержку Навального

Суд в Москве приговорил к штрафу журналиста издания RusNEWS Евгения Евсюкова, который снимал на Красной площади акцию в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Судьи выписали ему штраф в размере 20 тысяч рублей (7,3 тысячи гривен) за якобы участие в незаконном митинге. Хотя сам журналист выполнял редакционное задание.

Напомним, 15 сентября в центре Москвы силовики задержали четырех активистов: Светлану и Сергея Лукашовых, Илью Ермакова и Сергея Редникова, а также журналиста Евгения Евсюкова. Четырех активистов и журналиста RusNEWS, который снимал акцию, задержали и доставили в отделение полиции. Там у журналиста отобрали удостоверение, одного из активистов избили в служебном автомобиле.

Через 3 часа на всех пятерых составили протоколы. Журналиста и двух активистов отпустили с протоколами об участии в несогласованной акции, а еще двух оставили в отделении полиции до суда — их обвиняют в неповиновении полиции и нарушении порядка проведения акции.

Московский суд 16 сентября принял решение арестовать на 10 суток активистов организации «Гражданское общество Калужской области», которые развернули на Красной площади баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму».