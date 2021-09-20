У Росії оштрафували журналіста, який знімав на Красній площі акцію на підтримку Навального

Суд у Москві присудив штраф журналісту видання RusNEWS Євгенію Євсюкову, який знімав на Красній площі акцію на підтримку ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «ОВД-Инфо».

Судді виписали йому штраф у розмірі 20 тисяч рублів (7,3 тисячі гривень) за нібито участь у незаконному мітингу. Хоча сам журналіст виконував редакційне завдання.

Нагадаємо, 15 вересня в центрі Москви силовики затримали чотирьох активістів: Світлану і Сергія Лукашових, Іллю Єрмакова і Сергія Реднікова, а також журналіста Євгена Євсюкова. Чотирьох активістів і журналіста RusNews, який знімав акцію, затримали та доставили у відділення поліції. Там у журналіста відібрали посвідчення, одного з активістів побили у службовому автомобілі.

Через три години на всіх пʼятьох склали протоколи. Журналіста і двох активістів відпустили з протоколами про участь у неузгодженій акції, а ще двох залишили у відділенні поліції до суду — їх звинувачують у непокорі поліції та порушенні порядку проведення акції.

Московський суд 16 вересня ухвалив рішення заарештувати на 10 діб активістів організації «Громадянське суспільство Калузької області», які розгорнули на Красній площі банер «Свободу Навальному! Путіна в тюрму».