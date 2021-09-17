Кремль показал, как Путин онлайн голосовал на выборах. Он дважды тыкнул по клавиатуре и сразу «голос учтен»

Президент России Владимир Путин, который сидит на карантине, проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, которые начались 17 сентября. Пресс-служба Кремля показала видео, как он голосовал — зашел в кабинет, сел за компьютер, дважды тыкнул по клавиатуре и появилось сообщение «Спасибо, ваш голос учтен!»
- В России 17 сентября началось голосование на выборах в Госдуму. На выборах выбирают 450 депутатов Госдумы России — 225 депутатов по партийным спискам и еще 225 по мажоритарным округам. Голосование будет и в аннексированном Крыму, страны Запада не признают выборы там. Также этот раз Россия привлекла к голосованию и жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.
- В этот же день Apple и Google удалили приложение российского оппозиционера Навального из своих магазинов. Американские СМИ пишут, что власти РФ открыто угрожали уголовным преследованием работникам Google. За день до этого работников компаний пригласили на встречу с властями, где им напомнили, что приложение связано с запрещенным «Фондом борьбы с коррупцией». В приложении публиковали сообщение с сайта Навального, также там была функция «Умного голосования» — стратегия, которую выдвинула команда оппозиционера, чтобы лишить провластную партию «Единая Россия» голосов на выборах.