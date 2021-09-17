Кремль показал, как Путин онлайн голосовал на выборах. Он дважды тыкнул по клавиатуре и сразу «голос учтен»

Президент России Владимир Путин, который сидит на карантине, проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, которые начались 17 сентября. Пресс-служба Кремля показала видео, как он голосовал — зашел в кабинет, сел за компьютер, дважды тыкнул по клавиатуре и появилось сообщение «Спасибо, ваш голос учтен!»