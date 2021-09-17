Кремль показав, як Путін онлайн голосував на виборах. Він двічі тицьнув по клавіатурі й одразу «голос враховано»

Президент Росії Володимир Путін, який сидить на карантині, проголосував онлайн на виборах до Держдуми, які почались 17 вересня. Пресслужба Кремля показала відео, як він голосував — зайшов у кабінет, сів за компʼютер, двічі тицьнув по клавіатурі і зʼявилось повідомлення «Спасибо, ваш голос учтен!»
- У Росії 17 вересня почалось голосування на виборах у Держдуму. На виборах обирають 450 депутатів Держдуми Росії — 225 депутатів за партійними списками та ще 225 у мажоритарних округах. Голосування буде і в анексованому Криму, країни Заходу не визнають вибори там. Також цього разу Росія залучила до голосування і жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.
- Цього ж дня Apple та Google видалили додаток російського опозиціонера Навального зі своїх магазинів. Американські ЗМІ пишуть, що влада РФ відкрито погрожувала кримінальним переслідуванням працівникам Google. За день до цього працівників компаній запросили на зустріч із владою, де їм нагадали, що додаток повʼязаний із забороненим «Фондом боротьби з корупцією». У додатку публікували повідомлення з сайту Навального, також там була функція «Розумне голосування» — стратегія, яку висунула команда опозиціонера , аби позбавити провладну партію «Єдина Росія» голосів на виборах.