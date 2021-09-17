Кремль показав, як Путін онлайн голосував на виборах. Він двічі тицьнув по клавіатурі й одразу «голос враховано»

Президент Росії Володимир Путін, який сидить на карантині, проголосував онлайн на виборах до Держдуми, які почались 17 вересня. Пресслужба Кремля показала відео, як він голосував — зайшов у кабінет, сів за компʼютер, двічі тицьнув по клавіатурі і зʼявилось повідомлення «Спасибо, ваш голос учтен!»