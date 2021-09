В США компания ищет сотрудника, которому заплатит за просмотр тринадцати фильмов ужасов $1 300

В США финансовая компания FinanceBuzz ищет человека, которому заплатит $1 300 за просмотр 13 фильмов ужасов, чтобы выяснить, влияет ли размер бюджета фильма на его успешность.

Об этом пишет CNN.

Нанятый сотрудник будет смотреть 13 картин, которые считаются самыми страшными, а в это время трекер Fitbit будет отслеживать частоту его сердечных сокращений. С 9 по 18 октября ему придется посмотреть такие фильмы, как «Пила»(Saw), «Ужас Амитивилля» (Amityville Horror), обе части «Тихого места» (A Quiet Place), «Кендимен» (Candyman), «Астрал» (Insidious), «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» (The Blair Witch Project), «Синистер» (Sinister), «Прочь» (Get Out), «Чистка» (The Purge), «Хэллоуин» (Halloween), «Паранормальные явления» (Paranormal Activity), «Проклятие Аннабель» (Annabelle).

FinanceBuzz предоставит сотруднику трекер Fitbit, а также, кроме $1 300, подарочную карту на $50 для покрытия расходов на аренду места для просмотра. Чтобы подать заявку, желающие должны заполнить на сайте компании форму и рассказать, почему они лучше всего подходят для этой работы. Заявки принимают до 26 сентября, а победителя FinanceBuzz выберет до 1 октября.