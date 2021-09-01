Путин во время урока для школьников перепутал Северную и Семилетнюю войну. Его поправил ученик, которого за это раскритиковала директор

Президент России Владимир Путин во время урока для школьников в честь 1 сентября перепутал Северную и Семилетнюю войны. Его поправил один из учеников.

Об этом пишет РБК.

«Почему Петр I Семилетнюю войну сделал? Почему он со шведами там семь лет воевал. И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава, а решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Простите, нифига себе, что там все делали под этой Полтавой? Это все имеет значение, это нам позволит использовать все знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего и принятия решения, которое повлияет на будущее», — рассказывал ученикам Путин.

В этот монолог российского президента вмешался один из школьников, который отметил, что русский царь Петр I начал с Швецией не Семилетнюю, а Северную войну, которая длилась 21 год. Путин «поблагодарил за поправочку».

После этого директор школы №35 в российском городе Воркута Юлия Рябцева раскритиковала своего ученика Никанора Толстых за то, что он поправил Путина.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом», — отметила она.

По ее словам, ученик он хороший, занимает активную гражданскую позицию, но «скромность должна быть, чтобы не поправлять, в частности, Владимира Владимировича».

Также во время общения со школьниками произошел еще один казус — 10-летний мальчик попросил Путина подписаться на его YouTube-канал, но президент России не понял, что именно он должен подписать.

«А что нужно... что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?» — переспросил Путин. Тогда школьник еще раз объяснил ему, что хочет, чтобы президент России подписался на него в этой соцсети.