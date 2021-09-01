Путін під час уроку для школярів переплутав Північну та Семирічну війну. Його виправив учень, якого за це розкритикувала директорка

Президент Росії Володимир Путін під час уроку для школярів на честь 1 Вересня переплутав Північну та Семирічну війни. Його виправив один із учнів.

Про це пише РБК.

«Чому Петро I Семирічну війну вчинив? Чому він зі шведами там сім років воював. І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, що там всі робили під цією Полтавою? Це все має значення, це нам дозволить використовувати всі знання минулого для кращого розуміння сьогоднішнього і прийняття рішення, яке вплине на майбутнє», — розповідав учням Путін.

У цей монолог російського президента втрутився один із школярів, який зазначив, що російський цар Петро І почав зі Швецією не Семирічну, а Північну війну, яка тривала 21 рік. Путін «подякував за поправочку».

Після цього директорка школи №35 у російському місті Воркута Юлія Рябцева розкритикувала свого учня Никанора Толстих за те, що він поправив Путіна.

«Напевно, це поєднання молодості, коли ще існує брак спілкування з людьми, які займають положення в суспільстві, і здорових амбіцій, які дозволили Никанору досягти певних результатів. Мій вік уже не дозволив би мені таким чином вчиняти в спілкуванні з президентом», — зазначила вона.

За її словами, учень хороший, займає активну громадянську позицію, але «скромність повинна бути, щоб не поправляти, зокрема, Володимира Володимировича».

Також під час спілкування зі школярами стався ще один казус – 10-річний хлопчик попросив Путіна підписатися на його YouTube-канал, але президент Росії не зрозумів, що саме він має підписати.

«А що потрібно ... що потрібно підписати? Єгор, що треба підписати? Підписати що потрібно? Я не зрозумів, що я повинен підписати?» — перепитав Путін. Тоді школяр ще раз пояснив йому, що хоче, аби президент Росії підписався на нього у цій соцмережі.