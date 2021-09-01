В США девушка презентацией в PowerPoint открылась родителям, что работает стриптизершей. Видео стало виральным

В американском Портленде женщина решила сообщить родителям о своей работе стриптизершей посредством презентации в PowerPoint.

Об этом пишет Daily Mail.

В презентации подробно описаны различные аспекты профессии девушки по имени Лекс — от «сексуально-позитивной» обстановки в ее клубе до больших денежных сумм, которые она получила за свою работу.

На первом слайде девушка заявила, что этот секрет касается только ее и ее личной жизни. Также она объяснила, что «хочет, чтобы люди, которых она любит и которым больше всего доверяет, знали, что происходит в ее жизни».

«Что на самом деле означает этот секрет: я талантлива, я крута, я сильна. Этот секрет не означает, что я беременна или в опасности», — говорилось в следующем слайде. После этого Лекс наконец перешла к следующему пункту, с гордостью объявив: «Я стриптизерша!» веселым тоном прежде чем пояснить: «Как в стриптиз-клубе, я танцую на пилоне, и мне это нравится!».

За этим объявлением последовал слайд с разделом «Часто задаваемые вопросы», содержащий много информации о тонкостях ее работы. Она заверила родителей, что находится в безопасности, не связана с наркотиками, или проституцией. «Все, что я делаю — это танцую и болтаю с людьми».

В конце презентации Лекс предложила родителям задать вопросы, однако те высказали слова поддержки. О презентации стало известно благодаря видео в TikTok, опубликованному сестрой девушки. Его посмотрели более 2,4 млн раз и почти 5 тысяч раз прокомментировали.