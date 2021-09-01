У США дівчина презентацією в PowerPoint відкрилася батькам про роботу стриптизеркою. Відео стало віральним

В американському Портленді жінка вирішила повідомити батькам про свою роботу стриптизеркою за допомогою презентації в PowerPoint.

Про це пише Daily Mail.

У презентації детально описані різні аспекти професії дівчини на імʼя Лекс — від «сексуально-позитивної» обстановки в її клубі до великих грошових сум, які вона отримала за свою роботу.

На першому слайді дівчина заявила, що цей секрет стосується тільки її і її особистого життя. Також вона пояснила, що «хоче, щоб люди, яких вона любить і яким найбільше довіряє, знали, що відбувається в її житті».

«Що насправді означає цей секрет: я талановита, я крута, я сильна. Цей секрет не означає, що я вагітна, або в небезпеці», — говорилося в наступному слайді. Після цього Лекс нарешті перейшла до наступного пункту, з гордістю оголосивши: «Я стриптизерка!» веселим тоном перш ніж пояснити: «Як в стриптиз-клубі, я танцюю на пілоні, і мені це подобається!».

За цим оголошенням пішов слайд з розділом «Часті питання», який містив багато інформації про тонкощі її роботи. Дівчина запевнила батьків, що перебуває в безпеці, не повʼязана з наркотиками, або проституцією. «Все, що я роблю — це танцюю і балакаю з людьми».

Наприкінці презентації Лекс запропонувала батькам поставити їй питання, однак ті висловили лише слова підтримки. Про презентацію стало відомо завдяки відео в TikTok, опублікованому сестрою дівчини — його подивилися понад 2,4 млн разів і майже 5 тисяч разів прокоментували.