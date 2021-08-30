В США репортера в прямом эфире сдуло из кадра — он снимал ураган «Ида»

В США в штате Новый Орлеан репортер Fox News в прямом эфире показывал ураган «Ида», который обрушился на побережье Мексиканского залива, и решил продемонстрировать силу ветра — его сдуло.

Об этом сообщает Yahoo.

Репортера зовут Роберт Рей. Включение было для нового потокового сервиса Fox Weather.

Включение снимали в гараже. Репортер решил выйти из него, чтобы показать силу ветра, который достигал до 145 км/ч. Рэй сделал шаг наружу, после чего его начало сносить ветром. Он возвращался, хватался за стену и, зайдя в помещение, сказал: «Это не шутки». Параллельно репортер продолжал описывать ущерб, который ураган нанес городу.

«Все, что находится в Новом Орлеане на улице во многих местах, разрушается, разваливается на части. Алюминий отходит от домов, на улицах летают вещи», — отметил Рэй и посоветовал людям держаться подальше от ветра.

В конце августа на южное побережье США (штаты Луизиана и Миссисипи) обрушился ураган «Ида», которому синоптики присвоили четвертую категорию из пяти возможных — скорость ветра достигает 240 км/ч. Власти Луизианы заявили, что «Ида» — самый мощный ураган за последние более чем 150 лет. Президент США Джо Байден сказал, что тяжелые последствия для побережья неизбежны. В первую очередь сильно пострадает электроснабжение, на восстановление которого уйдут недели.