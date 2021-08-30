У США репортера у прямому ефірі здуло з кадру — він знімав ураган «Іда»

У США у штаті Новий Орлеан репортер Fox News у прямому ефірі показував ураган «Іда», який обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, і вирішив продемонструвати силу вітру — його здуло.

Про це повідомляє Yahoo.

Репортера звати Роберт Рей. Включення було для нового потокового сервісу Fox Weather.

Включення знімали в гаражі. Репортер вирішив вийти з нього, аби показати силу вітру, який сягав до 145 км/год. Рей зробив крок на вулицю, після чого його знесло вітром. Він повертався, хапався за стіну і, зайшовши до приміщення, зазначив: «Це не жарти». Паралельно репортер продовжував описувати збиток, який ураган завдав місту.

«Усе, що в Новому Орлеані на вулиці зараз у багатьох місцях, руйнується, розвалюється на частини. Алюміній відходить від будинків, на вулицях літають речі», — зазначив Рей і порадив людям триматися подалі від вітру.

Наприкінці серпня на південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) обрушився ураган «Іда», якому синоптики присвоїли четверту категорію з пʼяти можливих — швидкість вітру сягає 240 км/год. Влада Луїзіани заявила, що «Іда» — найпотужніший ураган за останні понад 150 років. Президент США Джо Байден сказав, що важкі наслідки для узбережжя неминучі. Передусім сильно постраждає електропостачання, на відновлення якого підуть тижні.