В оккупированном Крыму кандидат в Госдуму России сбежал с дебатов в прямом эфире

Кандидат в депутаты Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко из оккупированного Симферополя сбежал с дебатов, проходивших в прямом эфире телеканала в Керчи.

Об этом пишет «Медуза».

В начале эфира Северненко начал рассказывать о России и ее богатствах, но по ходу выступления передумал и попросил немедленно прекратить дебаты.

«Честно, я прошу прощения…» — извинился Северненко, на что ведущая напомнила, что у него есть еще четыре с половиной минуты. Политик повторно отказался: «Можно я [пойду]? Честно, переволновался. Не смогу [продолжить]». Журналистка настаивала и предлагала закончить монолог. Уговоры не помогли, Северненко перешел на умоляющий шепот: «Можно остановить эфир?»

Ведущая поблагодарила политика за выступление и еще раз назвала зрителям его имя. Тогда Северненко, не дожидаясь, пока она закончит, покинул сцену, недовольно мотая головой.