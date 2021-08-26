В оккупированном Крыму кандидат в Госдуму России сбежал с дебатов в прямом эфире

Кандидат в депутаты Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко из оккупированного Симферополя сбежал с дебатов, проходивших в прямом эфире телеканала в Керчи.
Об этом пишет «Медуза».
В начале эфира Северненко начал рассказывать о России и ее богатствах, но по ходу выступления передумал и попросил немедленно прекратить дебаты.
«Честно, я прошу прощения…» — извинился Северненко, на что ведущая напомнила, что у него есть еще четыре с половиной минуты. Политик повторно отказался: «Можно я [пойду]? Честно, переволновался. Не смогу [продолжить]». Журналистка настаивала и предлагала закончить монолог. Уговоры не помогли, Северненко перешел на умоляющий шепот: «Можно остановить эфир?»
Ведущая поблагодарила политика за выступление и еще раз назвала зрителям его имя. Тогда Северненко, не дожидаясь, пока она закончит, покинул сцену, недовольно мотая головой.
- Выборы в Государственную думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Но Путин подписал указ о расширении дат голосования, поэтому выборы будут проходить с 17 до 19 сентября. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
- ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу. Там отметили, что онлайн-голосование состоится в ряде российских регионов, в том числе в Ростовской области. Именно там зарегистрировано больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за разрешения голосовать жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.