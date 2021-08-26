В окупованому Криму кандидат до Держдуми Росії втік з дебатів у прямому ефірі

Кандидат у депутати Державної думи РФ від партії «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко з окупованого Сімферополя втік з дебатів, які відбувалися у прямому ефірі телеканалу в Керчі.

Про це пише «Медуза».

На початку ефіру Северненко почав розповідати про Росію та її багатства, але під час виступу передумав і попросив негайно припинити дебати.

«Чесно, я прошу вибачення...» — вибачився Северненко, на що ведуча нагадала, що у нього є ще чотири з половиною хвилини на виступ. Політик знов відмовився: «Можна я [піду]? Чесно, перехвилювався. Ну, не зможу [продовжити]». Журналістка наполягала і пропонувала закінчити монолог. Умовляння не допомогли, Северненко перейшов на благальний шепіт: «Можна зупинити ефір?»

Ведуча подякувала політику за виступ і ще раз назвала глядачам його імʼя. Тоді Северненко, не чекаючи, поки вона закінчить, покинув сцену, невдоволено киваючи головою.