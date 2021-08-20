Сексизм или развлечение? В Мюнхене возник спор вокруг статуи Джульетты и связанной с ней традицией

В Мюнхене разгорелся спор вокруг местной достопримечательности, статуи Джульетты, относительно того, можно ли касаться груди статуи для успеха в любви.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Копия скульптуры Нерео Константини, установленной у Дома Джульетты в итальянской Вероне, размещена на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Она символизирует любовь и дает надежду для тех, кто потерпел фиаско в любовных делах.

Правая часть груди статуи отполирована до золотого блеска. Считается, что потереть это место на удачу является давней традицией туристов и местных. Однако сейчас эта традиция вызвала спор в городе.

Представительница городского совета Мари Бурнеляйт видит здесь очевидный сексизм. Она призывает восстановить баланс и поставить рядом с Джульеттой статую мужчины.

«Может, с бронзовым пенисом или в набедренной повязке. Женщины могли бы тереть ее для везения в любви», — предлагает Бурнеляйт.

Референт по вопросам культуры в городской администрации Мюнхена Антон Библь пообещал рассмотреть этот вопрос и вынести его на широкое обсуждение. В 2022 году в Мюнхене проведут международный симпозиум и конкурс культурных проектов, тематика которых будет сфокусирована на обращении со спорными памятными объектами, а также на таких проблемах как национализм, антидемократичность, милитаризм и гендерное разнообразие. В список памятников включат и Джульетту.

При этом несколько политиков в Мюнхене считают сексистскую проблему вокруг статуи надуманной и говорят, что это не то, что на самом деле беспокоит людей. Однако есть и те, кто относится к предложению представительницы городского совета спокойнее.