Сексизм чи розвага? У Мюнхені виникла суперечка навколо статуї Джульєтти та повʼязаної з нею традиції

У Мюнхені розгорілася суперечка навколо місцевої визначної памʼятки, статуї Джульєтти щодо того, чи можна торкатися грудей статуї задля успіху в коханні.

Про це пише Deutsche Welle.

Копія скульптури Нерео Константіні, встановленої біля Будинку Джульєтти в італійській Вероні, розміщена на центральній площі Мюнхена Марієнплац. Вона символізує кохання і дарує надію тим, хто зазнав фіаско в любовних справах.

Права частина грудей статуї відполірована до золотого блиску. Вважається, що потерти це місце на удачу є давньою традицією туристів і місцевих. Однак нині ця традиція викликала суперечку в місті.

Представниця міської ради Марі Бурнеляйт вбачає тут очевидний сексизм. Вона закликає відновити баланс і поставити поруч із Джульєттою статую чоловіка.

«Може, з бронзовим пенісом або в повʼязці на стегнах. Жінки могли б терти її, аби щастило в коханні», — пропонує Бурнеляйт.

Референт з питань культури в міській адміністрації Мюнхену Антон Бібль пообіцяв розглянути це питання і винести його на широке обговорення. У 2022 році в Мюнхені проведуть міжнародний симпозіум і конкурс культурних проєктів, тематика яких буде сфокусована на поводженні зі спірними памʼятними обʼєктами, а також на таких проблемах як націоналізм, антидемократичність, мілітаризм і гендерна різноманітність. У список памʼятників включать і Джульєтту.

При цьому кілька політиків у Мюнхені вважають сексистську проблему довкола статуї надуманою, та кажуть, що це не те, що насправді турбує людей. Однак є й ті, хто ставиться до пропозиції представниці міської ради спокійніше.