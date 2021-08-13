В Киеве задержали сотрудницу вуза, которая выдавала себя за иностранца-богача. Через сайты знакомств она присвоила 600 тыс. грн

Киберполиция Киева разоблачила сотрудницу одного из столичных университетов, которая присвоила 600 тысяч гривен в афере с онлайн-знакомствами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

41-летняя подозреваемая работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Она использовала фотографии одного студента и создала профиль на сайте знакомств. Около года женщина переписывалась с девушкой от имени иностранного студента.

Войдя в доверие к потерпевшей, подозреваемая заставила жертву взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок.

Дело в том, что по легенде парень отправил потерпевшей слиток золота, но на таможне на дорогостоящий подарок «наложили арест». Далее злоумышленница убедила девушку взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на подконтрольный ей счет.