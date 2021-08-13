В Києві затримали працівницю вишу, яка видавала себе за іноземця-багатія. Через сайти знайомств вона привласнила 600 тисяч гривень

Кіберполіція Києва викрила співробітницю одного зі столичних університетів, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
41-річна підозрювана працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Вона використала світлини одного студента та створила профіль на сайті знайомств. Близько року зловмисниця переписувалася з дівчиною від імені іноземного студента.
Увійшовши в довіру до потерпілої, жінка змусила жертву взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дороговартісний подарунок.
Річ у тім, що за легендою чоловік відправив потерпілій злиток золота, але на митниці на подарунок «наклали арешт». Далі зловмисниця переконала дівчину взяти кредит на 600 тисяч гривень і перерахувати на підконтрольний їй рахунок.
За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази її причетності до злочину.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У США понад 23 тисячі осіб у віці до 21 року стали жертвами шахрайства за 2020 рік. Цей показник зріс на 156%, як порівнювати з 2017 роком (приблизно 9 тисяч постраждалих). Загальна сума збитків від шахрайства серед підлітків перевищила $70 мільйонів.