В России по требованию МВД заблокировали часть интервью Егора Летова 20-летней давности

В России по требованию Министерства внутренних дел заблокировали часть интервью музыканта Егора Летова 1998 года, в котором он говорил, что употреблял ЛСД.

Об этом пишет «Роскомсвобода».

Интервью и его часть с упоминанием о наркотиках заблокировал Роскомнадзор. На сайте tretment.ru интервью полностью заблокировали, а на сайте «ГрОБ Хроники», где текст прошел модерацию, ответ Летова о наркотиках закрыли черной плашкой. При этом оригинал интервью без цензуры до сих пор доступен на официальном сайте группы Летова «Гражданская оборона».

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Как пишет TJ, МВД РФ уже требовало от изданий удалить высказывания Летова о наркотиках и в 2019 году сайту «Лента.ру» пришлось отцензурировать свою статью, в которой Летов рассказывал об алкоголе и наркотических веществах.