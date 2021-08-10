У Росії на вимогу МВС заблокували частину інтервʼю Єгора Лєтова 20-річної давнини

У Росії на вимогу Міністерства внутрішніх справ заблокували частину інтервʼю музиканта Єгора Лєтова 1998 року, в якому він говорив, що вживав ЛСД.

Про це пише «Роскомсвобода».

Інтервʼю та його частину зі згадуванням про наркотики заблокував Роскомнадзор. На сайті tretment.ru інтервʼю повністю заблокували, а на сайті «ГрОБ Хроники», де текст пройшов модерацію, відповідь Лєтова про наркотики закрили чорною плашкою. При цьому оригінал інтервʼю без цензури досі доступний на офіційному сайті гурту Лєтова «Гражданская оборона».

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Як пише TJ, МВС РФ вже вимагало від видань видалити висловлювання Лєтова про наркотики і в 2019 році сайту «Лента.ру» довелося відцензурувати свою статтю, в якій Лєтов розповідав про алкоголь та наркотичні речовини.