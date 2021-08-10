Ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак

Ко Дню Независимости Украины группа парашютистов будет танцевать гопак в небе.

Как передает «Укринформ», по словам менеджера проекта Марины Моисеенко, такое действо будет первым в истории Украины.

«Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины — «Украинский гопак — на земле и в небе» [...]. Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль «Вихиляси», в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны выполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры — цифру 30 и сердце [...]. Во время приземления парашютисты будут нести большой государственный флаг. После состоится воздушное шоу самолетов с дымами», — рассказала Моисеенко.

По ее словам, событие запланировано на 21 августа на аэродроме в селе Майское (Днепропетровская область). Мероприятие готовится при поддержке Украинского культурного фонда (УКФ), а его организатор — ПУ «Новый театр».

Как пишет журналистка LB.ua Ксения Билаш, мероприятие — один из проектов «Знаковые события истории Украины», который создал УКФ к празднованию Независимости, запросив на проект из бюджета 2,5 миллиона гривен.