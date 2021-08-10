До Дня Незалежності група парашутистів станцює у небі гопак

До Дня Незалежності України група парашутистів танцюватиме гопака в небі.

Як передає Укрінформ, за словами менеджера проєкту Марини Моїсеєнко, таке дійство буде вперше в історії України.

«Команда зі 150 учасників із Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ з нагоди 30-річчя України — «Український гопак — на землі і в небі» [...]. Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль «Вихиляси», в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які в стрибку, разом із танцюристами на землі, повинні виконати елементи гопака і побудувати у вільному падінні фігури — цифру 30 і серце [...]. Під час приземлення парашутисти буксируватимуть великий державний прапор. Опісля відбудеться повітряне шоу літаків з димами», — розповіла Моїсеєнко.

За її словами, подія запланована на 21 серпня на аеродромі в селі Майське (Дніпропетровська область). Захід готується за підтримки Українського культурного фонду (УКФ), а його організатор — ПУ «Новий театр».

Як пише журналістка LB.ua Ксенія Білаш, захід — один з проєктів «Знакові події історії України», який створив УКФ до святкування Незалежності, попросивши на проєкт з бюджету 2,5 мільйона гривень.