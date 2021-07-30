Премьер Британии Джонсон не мог справиться с зонтиком и рассмешил принца Чарльза. СМИ сравнили его с мистером Бином

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал улыбки у людей, поскольку долго не мог справиться с зонтиком, который вывернулся наизнанку. Об этом сообщает Business Insider.
Инцидент произошел 28 июня в графстве Стаффордшир во время церемонии открытия мемориала в честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Премьер сидел рядом с принцем Чарльзом, который был под большим черным зонтом. Изо всех сил пытаясь раскрыть свой зонтик, Джонсон, казалось, дважды подумал и предложил зонтик министру внутренних дел Прити Пател, которая сидела позади него. После того как Пател отклонила его предложение, зонтик внезапно закрылся. Джонсон попытался снова открыть его, но порывы ветра вывернули зонтик наизнанку.
Это привлекло внимание принца Чарльза. Он, Пател и другие начали смеяться вместе с Джонсоном. Караульный, стоявший вблизи, пытался подавить улыбку.
Эту битву Джонсона с зонтиком широко высмеивали в британской прессе. Некоторые сравнивают его с персонажем комика Роуэна Аткинсона «мистер Бин», который известен своей неуклюжестью.
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- 29 апреля 2020 года у Джонсона родился сын, которого ему родила тогда еще невеста Кэри Симондс. Ребенка назвали Уилфред Лори Николас — имя Уилфред в честь дедушки премьера, имя Лори — в честь деда Симондс, имя Николас — в честь двух врачей, которые спасли жизни Джонсону, когда он лечился от коронавируса.