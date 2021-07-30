Премʼєр Британії Джонсон не міг впоратись із парасолькою та розсмішив принца Чарльза. ЗМІ порівняли його з містером Біном

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон викликав посмішки у людей, адже довго не міг впоратися з парасолькою, яка вивернулась навиворіт. Про це повідомляє Business Insider.

Інцидент трапився 28 липня у графстві Стаффордшир під час церемонії відкриття меморіалу на честь поліцейських, які загинули під час виконання службових обовʼязків. Премʼєр сидів поруч із принцом Чарльзом, який був під великою чорною парасолькою. Щосили намагаючись розкрити свою парасольку, Джонсон, здавалося, двічі подумав і запропонував парасольку міністру внутрішніх справ Пріті Пател, що сиділа позаду нього. Після того як Пател відхилила його пропозицію, парасолька раптово закрилась. Джонсон спробував знову відкрити її, але пориви вітру вивернули парасольку навиворіт.

Це привернуло увагу принца Чарльза. Він, Пател та інші почали сміятися разом із Джонсоном. Караульний, який стояв поблизу, намагався стримати посмішку.