Пьяный дальнобойщик снес шлагбаум в пункте пропуска на границе с Беларусью. Водитель автоцистерны получил сразу шесть админпроизводств

В Житомирской области на границе с Беларусью водитель автоцистерны навеселе выехал на полосу встречного движения и сбил шлагбаум в пункте пропуска «Выступовичи».

Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Украины и выложили видео инцидента.

Как отмечается, дальнобойщик следовал из Беларуси в Украину, он признался, что употреблял алкоголь после оформления беларусскими пограничниками.

Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя админпроизводства за злостное неповиновение пограничному наряду (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП).

После этого сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства еще по четырем статьям: нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173).