П’яний далекобійник зніс шлагбаум у пункті пропуску на кордоні з Білоруссю. Водій автоцистерни отримав одразу шість адмінпроваджень

У Житомирській області на кордоні з Білоруссю водій автоцистерни напідпитку виїхав на смугу зустрічного руху та збив шлагбаум у пункті пропуску «Виступовичі».

Про це повідомили у пресцентрі прикордонної служби України та виклали відео інциденту.

Як зазначається, далекобійник прямував з Білорусі до України, він зізнався, що вживав алкоголь після оформлення білоруськими прикордонниками.

Прикордонники Житомирського загону оформили на водія адмінпровадження за злісну непокору прикордонному наряду (ст. 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП).

Після цього співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження ще за чотирма статтями: порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (ст. 124), нетверезе водіння (ст. 130) без документів (ст. 126) та дрібне хуліганство (ст. 173).