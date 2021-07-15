Жители российского села попросили Меркель помочь отремонтировать дорогу. И это сработало

Жители российского села Верхний Карбуш у Омска попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь отремонтировать центральную дорогу. И получили ответ от ее офиса.

Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

Жители направили письмо Меркель в начале июня. Они также записали видеообращение, в котором рассказали, что село в XIX-ХХ веке основали российские немцы. Жители рассказали, что со времен основания села главную дорогу никогда не асфальтировали и не ремонтировали, несмотря на то, что они обращались «в разные чиновничьи конторы и к правительству России».

Им пришел ответ от представительницы Меркель Надин Вахтер. Она поблагодарила за обращение и отметила, что сама канцлер не может ответить лично из-за большого количества подобных обращений.

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашем родном селе. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительные действия в этой ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — пояснила она.

Вместо этого у Меркель посоветовали жителям обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры», где им, возможно, смогут помочь.

Сами жители села остались довольны ответом. Как рассказала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, они ждали банальной отписки «в духе российских чиновников», а получили аргументированный ответ. К тому же, когда местные чиновники узнали об обращении к Меркель, то сразу же пообещали в 2022 году построить в селе дорогу.