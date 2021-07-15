Жителі російського села попросили Меркель допомогти відремонтувати дорогу. І це спрацювало

Жителі російського села Верхній Карбуш біля Омська попросили канцлера Німеччини Ангелу Меркель допомогти відремонтувати центральну дорогу. І отримали відповідь від її офісу.

Про це пише «Сибирь.Реалии».

Жителі направили листа Меркель на початку червня. Вони також записали відеозвернення, в якому розповіли, що село у ХІХ-ХХ столітті заснували російські німці. Жителі розповіли, що з часів заснування села головну дорогу ніколи не асфальтували та не ремонтували попри те, що вони зверталися «в різні чиновницькі контори і до уряду Росії».

Їм прийшла відповідь від представниці Меркель Надін Вахтер. Вона подякувала за звернення і зазначила, що сама канцлер не може відповісти особисто через велику кількість подібних звернень.

«Я розумію, що ви дуже незадоволені станом головної вулиці у вашому рідному селі. Однак втручання в діяльність місцевих органів влади інших країн не входить в завдання канцлера ФРН. Прошу вас поставитися з розумінням до того, що пані канцлер не може на ваше прохання вжити рішучих дій в цій ситуації. Нам дуже шкода, що ми нічим не можемо вам допомогти», — пояснила вона.

Натомість у Меркель порадили жителям звернутися до московського офісу «Міжнародного союзу німецької культури», де їм, можливо, зможуть допомогти.

Водночас самі жителі села залишилися задоволені відповіддю. Як розповіла депутат Троїцького сільського поселення Ірина Дроздова, вони чекали банальної відписки «в дусі російських чиновників», а отримали аргументовану відповідь. До того ж, коли місцеві чиновники дізналися про звернення до Меркель, то одразу ж пообіцяли в 2022 році збудувати в селі дорогу.