В горсовете Ивано-Франковска создали группу по вопросам гендерного равенства. В нее вошла только одна женщина

В Ивано-Франковском городском совете создали рабочую группу по вопросам гендерного равенстве, в состав которой вошли 6 мужчин и только одна женщина.

Об этом сообщает издание «Курс».

Инициатором создания группы выступила депутат от «Европейской солидарности» Марьяна Вершинина. Предварительно планировалось, что в группе будет 5 депутатов: сама Вершинина, Алексей Петечел, Юрий Лозяк, Сергей Палийчук, Николай Ковальчук — все от «Европейской солидарности». Однако секретарь горсовета Виктор Синишин напомнил, что по регламенту для группы нужно 7 избранников. После этого городской голова Руслан Марцинкив предложил вписать еще двух депутатов из «ЕС» — Степана Руднянина и Владимира Фецича. Это вызвало неоднозначную реакцию, но сами депутаты согласились.

«Степ, ты что, не хочешь в группу? Все, давайте... Да хоть 100 групп создайте, лишь бы работать», — насмешливо прокомментировал инициативу Марцинкив. Однопартийцы мэра из «Свободы» присоединиться к гендерной группе отказались.

Председателем депутатской группы стала Марьяна Вершинина. Она пояснила, что приоритетными вопросами группы будут развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения, предотвращение домашнего насилия, уменьшение разницы между мужчинами и женщинами в оплате труда, введение в Ивано-Франковске гендерно ориентированного бюджетирования и прочие. Также участники группы планируют создать городскую программу развития женского предпринимательства и добиться, чтобы горсовет ее принял.