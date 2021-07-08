У міськраді Івано-Франківська створили групу з питань гендерної рівності. До неї увійшла лише одна жінка

У Івано-Франківській міській раді створили робочу групу з питань гендерної рівності, до складу якої увійшли 6 чоловіків і лише одна жінка.

Про це повідомляє видання «Курс».

Ініціатором створення групи виступила депутат від «Європейської солідарності» Марʼяна Вершиніна. Попередньо планувалося, що у групі буде 5 депутатів: сама Вершиніна, Олексій Петечел, Юрій Лозяк, Сергій Палійчук, Микола Ковальчук — усі від «Європейської солідарності». Однак секретар міськради Віктор Синишин нагадав, що за регламентом для групи потрібно 7 обранців. Після цього міський голова Руслан Марцінків запропонував вписати ще двох депутатів з «ЄС» — Степана Руднянина і Володимира Фецича. Це викликало неоднозначну реакцію, проте самі депутати погодилися.

«Стьоп, ти шо, не хочеш у групу? Всьо, давайте… Та хоч 100 груп створіть, аби працювати», — насмішкувато прокоментував ініціативу Марцінків. Однопартійці мера зі «Свободи» долучитися до гендерної групи відмовилися.

Головою депутатської групи стала Мар’яна Вершиніна. Вона пояснила, що пріоритетними питаннями для групи будуть розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, запобігання домашньому насильству, зменшення різниці між чоловіками і жінками в оплаті праці, запровадження в Івано-Франківську гендерно орієнтованого бюджетування тощо. Також учасники групи планують створити міську програму розвитку жіночого підприємництва і добитися, щоб міська рада її ухвалила.