На стадионе в Лондоне стюард не хотела пускать игрока сборной Италии на поле. Она приняла его за болельщика

После окончания полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Италии и Испании, который прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, случился курьёзный инцидент.

Об этом сообщает RSI Sport.

Защитник команды-победителя Леонардо Бонуччи после финального свистка побежал радоваться вместе с болельщиками. Он подошёл вплотную к трибуне и стал кричать вместе с ними. После этого футболист развернулся и собирался отправиться к партнёрам, но наткнулся на девушку-стюарда, которая приняла его за фаната и попыталась не пустить на поле.