На стадіоні в Лондоні стюард не хотіла пускати гравця збірної Італії на поле. Вона сприйняла його за вболівальника

Після закінчення півфінального матчу чемпіонату Європи між збірними Італії та Іспанії, який відбувся на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, трапився курйозний інцидент.

Про це повідомляє RSI Sport.

Захисник команди-переможця Леонардо Бонуччі після фінального свистка побіг святкувати разом з уболівальниками. Він підійшов впритул до трибуни і почав кричати разом з ними. Після цього футболіст розвернувся і збирався відправитися до партнерів, але натрапив на дівчину-стюарда, яка сприйняла його за фаната і спробувала не пустити на поле.