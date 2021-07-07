В США женщина угнала пикап и несколько раз избежала ареста. Угонщицу задержали, когда она делала заказ в McDonaldʼs

В США женщина пыталась угнать автомобиль, устроив погоню с полицейскими. Ее удалось задержать, когда она остановилась возле ресторана McDonaldʼs.

Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел 6 июля в Вустере, штат Массачусетс. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что неизвестная ему женщина села в его пикап и уехала. Он добавил, что в пикапе есть устройство, с помощью которого машину можно отслеживать по GPS.

С помощью этого полицейские вычислили местонахождение пикапа и его угонщицы — 38-летней Джоанны Гарделл. При попытке ее задержать девушка стала уезжать от полицейских. По дороге она успела въехать в фургон. В этот момент полицейские попытались снова задержать Гарделл, но девушке удалось уехать с места происшествия, попутно повредив машину полицейских и травмировав одного из правоохранителей.

Затем Гарделл заехала в ресторан McDonaldʼs, пытаясь заказать еду. Правоохранители заблокировали ее с обеих сторон, но женщина, врезавшись в одну из полицейских машин, попыталась уехать, при этом застряла в куче мульчи на территории ресторана. Сообщается, что Гарделл оказывала сопротивление при задержании.