У США жінка викрала пікап і кілька разів уникла арешту. Викрадачку затримали, коли вона робила замовлення в McDonaldʼs

У США жінка намагалася викрасти автомобіль, влаштувавши погоню з поліцейськими. Її вдалося затримати, коли вона зупинилася біля ресторану McDonaldʼs.

Про це пише ABC News.

Інцидент стався 6 липня у Вустері, штат Массачусетс. У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що невідома йому жінка сіла у його пікап і поїхала. Він додав, що в машині є пристрій, за допомогою якого її можна відстежувати по GPS.

За допомогою цього поліцейські вирахували місцезнаходження пікапа і його викрадачки — 38-річної Джоани Гарделл. При спробі затримання жінка почала втікати від поліцейських. По дорозі вона встигла вʼїхати в фургон. У цей момент поліцейські спробували знову затримати Гарделл, але жінці вдалося виїхати з місця події, попутно пошкодивши машину поліцейських і травмувавши одного з правоохоронців.

Після цього Гарделл заїхала в ресторан McDonaldʼs із наміром замовити їжу. Правоохоронці заблокували її з обох боків, але жінка, врізавшись в одну з поліцейських машин, спробувала втекти, проте застрягла в купі мульчі на території ресторану. Повідомляється, що Гарделл чинила фізичний опір під час затримання.