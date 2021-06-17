В оккупированном Крыму затопило Керчь. За лодкой «главы» Аксенова кролем плыли сотрудники МЧС

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов проинспектировал город Керчь, пострадавший от подтопления в результате ливней. Во время проверки Аксенов плыл на лодке Министерства по чрезвычайным ситуациям России, а за ним вплавь следовали несколько человек в форме сотрудников ведомства.

Об этом сообщило издание Insider.

Мужчины таким образом направлялись в городскую больницу. Советник Аксенова пояснил, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти». Почему спасатели не передвигаются на лодке — советник не объяснил.

Позже в МЧС России заявили, что указанные лица не работают в министерстве. «Они надели на себя костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — пояснили в ведомстве.

В Керчи проходит эвакуация людей в пункт временного размещения из-за подтопления 236 частных и многоквартирных домов. По последним данным метеорологов Крыма, с ночи на востоке полуострова выпало 82 мм осадков при среднемесячной норме в 48 мм.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически каждый день. МЧС России объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.