В окупованому Криму затопило Керч. За човном «глави» Аксьонова кролем пливли співробітники МНС

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов проінспектував місто Керч, яке зазнало підтоплення внаслідок злив. Під час перевірки Аксьонов плив на човні Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, а за ним уплав слідували кілька людей у формі співробітників відомства.

Про це повідомило видання Insider.

Чоловіки таким чином направлялися до міської лікарні. Радник Аксьонова пояснив, що «води в місці зйомок по груди, простіше плисти, ніж йти». Чому рятувальники не пересуваються на човні — радник не пояснив.

Згодом в МНС Росії заявили, що вказані особи не працюють у міністерстві. «Вони надягли на себе костюми й нічого розумнішого не придумали, ніж плисти за човном Аксьонова», — пояснили у відомстві.

У Керчі відбувається евакуація людей в пункт тимчасового розміщення через підтоплення 236 приватних і багатоквартирних будинків. За останніми даними гідрометцентру Криму, з ночі на сході півострова випало 82 мм опадів при середньомісячній нормі в 48 мм.

Дощі йдуть у Криму з кінця травня практично щодня. МНС оголосило на 17 червня чергове штормове попередження.