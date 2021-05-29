Во время учений в Болгарии американские военные ошибочно захватили производственный цех

Министерство обороны Болгарии расследует инцидент, во время которого американские военные по ошибке ворвались в производственный цех в Пловдивском районе.

Об этом пишет болгарская служба «Радио Свободы».

11 мая семеро солдат вторглись в мастерскую в деревне близ Пловдива и, по словам владельцев, направили оружие на рабочих. Вторжение зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

Затем солдаты поняли, что ошиблись и покинули цех. Владельцы мастерской утверждают, что солдаты были американцами, потому что разговаривали на английском. Цех находится рядом с военным аэродромом в Чешнегирово возле Пловдива, где проходили масштабные учения.

Владельцы цеха подали жалобу в военную полицию, но ответа пока не получили. Посольство США в Болгарии опубликовало заявление, в котором утверждает, что информация об инциденте поступила к ним в субботу, 29 мая.

В субботу министр обороны Болгарии Георгий Панайтов заявил, что «союзные военнослужащие с задачей расчистить территорию вышли за периметр учений», после чего оказались в цеху. Он подчеркнул, что они не применяли насилие против гражданских лиц и вели себя «профессионально».

Панайтов также извинился перед владельцем и сотрудниками цеха и обязался взять на себя компенсацию в случае материального ущерба.