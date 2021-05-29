Під час навчань у Болгарії американські військові помилково захопили виробничий цех

Міністерство оборони Болгарії розслідує інцидент, під час якого американські військові помилково вдерлися у виробничий цех в Пловдивському районі.

Про це пише болгарська служба «Радіо Свобода».

11 травня семеро солдатів вторглися в майстерню в селі поблизу Пловдива і, за словами власників, спрямували зброю на робітників. Вторгнення зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

Потім солдати зрозуміли, що помилися і залишили цех. Власники майстерні стверджують, що солдати були американцями, бо розмовляли англійською.

Цех знаходиться поруч із військовим аеродромом в Чешнегірово біля Пловдиву, де тоді проходили масштабні навчання.

Власники цеху подали скаргу у військову поліцію, але відповіді поки не отримали. Посольство США в Болгарії опублікувало заяву, в якій стверджує, що інформація про інцидент надійшла до них в суботу, 29 травня.

У суботу міністр оборони Болгарії Георгій Панайтов заявив, що «союзні військовослужбовці з завданням розчистити територію вийшли за периметр навчань», після чого опинилися в цеху. Він підкреслив, що вони не застосовували насильство проти цивільних осіб і поводили себе «професійно». Панайтов також вибачився перед власником і співробітниками цеху і зобов'язався взяти на себе компенсацію у разі матеріального збитку.