Лукашенко отреагировал на намерения Байдена поговорить с Путиным о Беларуси: Чтобы ему карту дали, где находится страна

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на намерения американского лидера Джо Байдена поговорить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным о Беларуси.
Об этом Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, видео его выступления обнародовал близкий к нему Telegram-канал «Пул первого».
«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу [на 28 мая запланирована очередная встреча Лукашенко и Путина] будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден будет говорить по Беларуси, Путин хоть в теме. Я за него [Байдена] переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Беларусь, Беларусь. [...] Они абсолютно не владеют ситуацией», — сказал Лукашенко.
При этом самопровозглашенный президент считает, что если Байден и Путин хотят обсудить Беларусь, то «им лучше сделать это в Минске».
«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки [пресс-секретарь Белого дома] ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и рассказывать Путину о проблемах Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что Путин «с удовольствием» приедет в Минск, поэтому, говорит, «пусть и Байден соглашается». Лукашенко также добавил, что знает, что Путин ответит Байдену на встрече.
- Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. Американский лидер, в частности, хочет обсудить принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание беларусскими силовиками бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.