Лукашенко отреагировал на намерения Байдена поговорить с Путиным о Беларуси: Чтобы ему карту дали, где находится страна

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на намерения американского лидера Джо Байдена поговорить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным о Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, видео его выступления обнародовал близкий к нему Telegram-канал «Пул первого».

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу [на 28 мая запланирована очередная встреча Лукашенко и Путина] будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден будет говорить по Беларуси, Путин хоть в теме. Я за него [Байдена] переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Беларусь, Беларусь. [...] Они абсолютно не владеют ситуацией», — сказал Лукашенко.