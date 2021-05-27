Лукашенко відреагував на наміри Байдена поговорити з Путіним про Білорусь: Щоб йому карту дали, де розташована країна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на наміри американського лідера Джо Байдена поговорити під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним про Білорусь.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з парламентарями, відео з його виступу оприлюднив близький до нього Telegram-канал «Пул первого».

«Добре, нехай поговорять про Білорусь. Ось ми з Путіним у пʼятницю [на 28 травня запланована чергова зустріч Лукашенка і Путіна] будемо Америку обговорювати. Я тільки не знаю, про що Байден буде говорити щодо Білорусі, Путін хоч у темі. Я за нього [Байдена] переживаю в тому плані, щоб йому хоч карту дали і він подивився, де ця Білорусь розташована. Білорусь, Білорусь. […] Вони ж абсолютно не володіють ситуацією», — сказав Лукашенко.