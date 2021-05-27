Лукашенко відреагував на наміри Байдена поговорити з Путіним про Білорусь: Щоб йому карту дали, де розташована країна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на наміри американського лідера Джо Байдена поговорити під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним про Білорусь.
Про це Лукашенко заявив на зустрічі з парламентарями, відео з його виступу оприлюднив близький до нього Telegram-канал «Пул первого».
«Добре, нехай поговорять про Білорусь. Ось ми з Путіним у пʼятницю [на 28 травня запланована чергова зустріч Лукашенка і Путіна] будемо Америку обговорювати. Я тільки не знаю, про що Байден буде говорити щодо Білорусі, Путін хоч у темі. Я за нього [Байдена] переживаю в тому плані, щоб йому хоч карту дали і він подивився, де ця Білорусь розташована. Білорусь, Білорусь. […] Вони ж абсолютно не володіють ситуацією», — сказав Лукашенко.
При цьому самопроголошений президент вважає, що якщо Байден і Путін хочуть обговорити Білорусь, то «їм краще це зробити в Мінську».
«Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть всі гидоти, які Псакі [прессекретар Білого дому] йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти у Швейцарії та розповідати Путіну про проблеми Білорусі — це смішно», — сказав Лукашенко.
При цьому він додав, що Путін «із задоволенням» приїде у Мінськ, тому, каже, «нехай і Байден погоджується». Лукашенко також додав, що знає, що Путін відповість Байдену на зустрічі.
- Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. Американський лідер, зокрема, хоче обговорити примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання білоруськими силовиками колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.