Черниговский аграрий построил себе усыпальницу за $3 миллиона. Планирует пускать туда всех желающих, «когда будет в раю»

Аграрий, генеральный директор черниговского сельскохозяйственного предприятия «Земля и воля» Леонид Яковишин, который имеет звание Героя Украины, построил персональную усыпальницу за $3 миллиона. Строительство длилось 10 лет.

Об этом сообщает «Суспільне» и публикует кадры сооружения.

Яковишин рассказал, что строительство уже на финальном этапе, за основу он брал мавзолей Наполеона. По его словам, внутри размещены копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

«Проект мавзолея — полностью моя задумка. [...] Он будет открыт каждый день — с 10:00 до 17:00, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — рассказал Яковишин журналистам, добавив, что бальзамировать его не будут.