Музей мадам Тюссо в Лондоне перенес статуи принца Гарри и Меган Маркл в «зону Голливуда»

Музей Мадам Тюссо в Лондоне отделил восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл от экспозиции членов королевской семьи и переместил их в «зону голливудского аттракциона».

Об этом пишет Reuters.

«Гарри и Меган переместили в новую зону для вечеринок, чтобы отразить их переезд из Фрогмора в Голливуд», — говорится в заявлении музея.