Музей мадам Тюссо в Лондоні переніс статуї принца Гаррі та Меган Маркл до «зони Голлівуду»

Музей Мадам Тюссо в Лондоні відділив воскові фігури принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від експозиції членів королівської сімʼї і перемістив їх в «зону голлівудського атракціону».

Про це пише Reuters.

«Гаррі і Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їхній переїзд з Фрогмора до Голлівуду», — йдеться в заяві музею.